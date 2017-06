Embajador de Estados Unidos califica de "idiotas" a diputados que promovieron lobby

Durante una reunión con varios periodistas, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, tildó de “idiotas” a los cuatro diputados que contrataron a una firma para realizar cabildeos con organismos y funcionarios estadounidenses por US$80 mil.

Las palabras de Robinson aluden a Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Óscar Quintanilla, y Julio Lainfiesta, congresistas que suscribieron un contrato con la empresa Barnes & Thornburg.

“La idea de gastar este tipo de dinero cuando hay gente muriéndose de hambre es escandalosa. No tengo ni tiempo, ni los recursos, de pensar en estas personas (congresistas). No sé ni quienes son, no quiero saber quienes son. No tengo ningún respeto cuando las condiciones en este país son así”, afirmó.