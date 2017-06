VIDEO. Intentaron asaltarlo, pero él se defendió con un machete

Leandro Mojena Peralta se encontraba descansando en su casa en Sarasota, Florida, cuando algo inesperado ocurrió. Tres hombres encapuchados y armados con una escopeta irrumpieron en su propiedad e intentaron asaltarlo a él y a un amigo que se encontraba allí en ese momento. Mojena Peralta, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados.

Mientras los agresores reducían a la otra víctima, el dueño de la casa se refugió en el interior de la vivienda y momentos más tarde salió violentamente de una habitación, armado con un enorme machete, y los ahuyentó.

Los asaltantes emprendieron la desesperada huída: uno trepando por la pared; otro corriendo hacia el fondo de la propiedad y el último por donde había ingresado, indicó el portal Infobae.

Las cámaras de seguridad de la propiedad captaron el dramático momento y el video del asalto sirvió para que la Policía atrapara a los intrusos, quienes fueron identificados como Alan Beltrán Vázquez, Ángel Cabrera Basulto y Ronier Jáuregui Lorente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota explicó que Mojena Peralta desarmó y atrapó a uno de los asaltantes, mientras que los otros dos fueron aprehendidos en una gasolinera cercana, cuando conversaban con otros dos hombres que habían ayudado a coordinar el robo. Estos últimos fueron identificados como Jorge Valido Layva y Roberto Salcedo Balanza. Las fotografías de los cinco detenidos fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la Oficina del Sheriff (@SarasotaSheriff).

Five South Florida arrested after surveillance video captures their attempt to rob a Sarasota man at gunpoint: https://t.co/Flzm9olOUB pic.twitter.com/svTslcTogj

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) June 16, 2017