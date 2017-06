Viralizan nuevo incidente en Arkadia Shopping señalando poca atención en emergencias

Por medio de las redes sociales, una usuaria relató un incidente que vivieron dentro de esas instalaciones el pasado domingo.

Según indicó, iba acompañada de dos adultos mayores, su madre y su abuela. Su abuela resbaló de las gradas eléctricas y mientras ella y su mamá intentaban brindarle asistencia, el pantalón de su madre quedó atorado en las gradas.

La queja está dirigida en varios aspectos. En primer lugar la poca actitud de servicio del personal de seguridad, ya que un agente estaba cerca del incidente y solo se quedó observando, y a la poca atención en casos de emergencia.

“Cuando le empezamos a gritar que parara las gradas eléctricas, no lo hizo”, indicó.

Además, señala que no su caso no fue atendido como una verdadera emergencia y a pesar de que la recepcionista del plantel indició que correrían con los gastos, cuando llamaron para solicitar los datos de facturación no obtuvieron respuesta.

“Estamos llamando para preguntar los datos de la factura, resulta que ya no se harán cargo de nada y al pedir que nos comunicaran con un gerente, nos dijeron que no había nadie porque el servicio únicamente era de lunes a viernes”, indica.

Campaña #NoEsNo

El pasado jueves, el Centro Comercial informó a la opinión pública que condena los hechos de violencia que se viven en el país y se solidarizó con la víctima, que el pasado abril fue atacada en esas instalaciones.

El comercial ha iniciado una campaña en contra de toda clase de vejámenes contra las mujeres bajo el lema #NoEsNo, la cual será un apoyo para la organización “It’s Okey”, que busca hacer conciencia sobre las violaciones sexuales en el país y brinda apoyo psicológico post-traumático a las víctimas de este flagelo.