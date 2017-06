Venezuela abandona reunión de la OEA en México

La ministra del exterior de Venezuela, Delcy Rodríguez, abandonó el lunes una reunión de cancilleres de la OEA que examinó la crisis política del país sudamericano, el mismo día que otro manifestante antigubernamental de 17 años murió de bala durante un enfrenamiento con las fuerzas de seguridad en Caracas.

La sesión especial sobre Venezuela efectuada esta jornada por la Organización de los Estados Americanos en la localidad turística mexicana de Cancún concluyó sin alcanzar una resolución tendente a rechazar algunas de las acciones más radicales del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Estados Unidos, México, Canadá y varias naciones sudamericanas manifestaron su “decepción” por el resultado de la votación, que se quedó a tres votos de lograr la mayoría de dos tercios necesaria para que quedara aprobada entre los 34 países miembros.

“¿Qué podemos decirles a los enfermos, que no encuentran medicamentos?”, dijo el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sobre este revés y en referencia a la escasez de fármacos que hay en Venezuela.

Sin embargo, los países que exigen la realización de nuevas elecciones en Venezuela se acercaron como nunca antes a lograr un acuerdo, y Videgaray dejó abierta la posibilidad de que el tema de Venezuela sea planteado en la reunión más amplia del martes de la asamblea general de la OEA, en la que solo sería necesaria una mayoría simple.

Delcy Rodríguez se retiró de la reunión y afirmó que han aumentado los países de la OEA que consideran seguir el ejemplo de Venezuela y abandonar este bloque continental, el cual exige al gobierno socialista venezolano que efectúe elecciones conforme a lo previsto, libere a los presos políticos y cancele los intentos para reescribir la constitución.

“No solamente no reconocemos la reunión, no vamos a reconocer ningún resolutivo de esta reunión”, señaló Rodríguez.

La canciller no precisó qué países consideran abandonar la OEA, con sede en Washington, aunque Venezuela ha recibido apoyo de otras naciones con gobiernos de izquierda, como Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Algunos países habían manifestado su esperanza de que en la reunión del lunes pudieran acercarse a algún tipo de pronunciamiento tendente a poner fin a la lucha política cada vez más sangrienta que ha dejado al menos 70 personas muertas y más de 1.300 heridas en Venezuela.

Sin embargo, la sesión especial sobre Venezuela concluyó sin aprobar una resolución.

No reunió los votos suficientes una propuesta relativamente enérgica en la que se exigiría a Maduro “reconsiderar” su intención de reescribir la carta magna. Este propósito del mandatario provocó que los venezolanos salieran multitudinariamente a las calles para exigir elecciones a fin de sustituir a su impopular gobierno.

La propuesta obtuvo 20 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones. Venezuela se contó ausente.

La resolución además hacía un llamado a poner fin a la violencia y a que el gobierno de Maduro respetara la separación de poderes. El gobernante ha sido criticado por someter el poder judicial y los poderes electorales aun cuando perdió el control en la legislatura del país.

Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que “pensamos que tendríamos ese acuerdo antes durante el día”.

Videgaray afirmó que “mientras nosotros aquí somos incapaces de llegar a un acuerdo, en las calles de Caracas y en muchas otras calles y en muchas otras ciudades de Venezuela, hoy día, mientras estamos aquí, continúa la violencia. Hoy otra vez se reportan muertos”, dijo.

Mientras tenía lugar la sesión de la OEA, miles de manifestantes salieron a las calles en Caracas para protestar contra el gobierno de Maduro. Los inconformes coreaban “¿quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad”.

En medio de los enfrentamientos en la principal autopista de Caracas, Fabián Urbina, de 17 años, murió de un disparo en el pecho, dijeron las autoridades locales sin abundar en detalles. Según versiones, otras personas también resultaron heridas de bala.

Un pequeño grupo de manifestantes también se reunió en una carretera afuera del complejo turístico mexicano sede de las conversaciones. Sostenían carteles que decían “no más muertes” y “no más hambre”.

La reunión del lunes en Cancún que antecedió a la asamblea anual de la OEA es la más reciente de una serie de conferencias diplomáticas de alto nivel para examinar la crisis en Venezuela.

Las expectativas de un avance se atenuaron debido a la decisión del secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, de cancelar su asistencia a la reunión.

Venezuela ha tenido que lidiar con una crisis económica, una creciente inflación y desabastecimiento de alimentos y medicinas, lo que ha desencadenado descontento contra el gobierno de Maduro. El presidente ha acusado a sus opositores a sabotear el país con una guerra económica y protestas.

Horas antes en Caracas, simpatizantes del gobierno y opositores intercambiaron empujones y golpes afuera de la oficina de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien ha manifestado su rechazo a los cambios constitucionales propuestos en un rompimiento con el gobierno de Maduro.

Su esposo, el legislador del partido oficialista Germán Ferrer, dijo que su familia ha recibido amenazas por teléfono y a veces desconocidos les toman fotografías. Ferrer señaló que a pesar del acoso Ortega Díaz no piensa abandonar Venezuela.

“A ella no la amedrentan, sino todo lo contrario. Sencillamente le da mucho más fortaleza en el sentido de seguir por la senda de la legalidad que ha asumido”, dijo Ferrer a The Associated Press