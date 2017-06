5 datos importantes que debes conocer acerca del Zika

El Zika es un virus transmitido por la picadura de un zancudo hembra infectado del género Aedes. Tiene un período de incubación de 3 a 12 días, desde la infección hasta la aparición de los síntomas. Esta enfermedad no tiene cura ni existe una vacuna que pueda prevenirla.

Seguramente has escuchado acerca del Zika, pero hay datos importantes que debes conocer para cuidarte a ti y a tu familia. Quizás no sabías que el Zika también puede transmitirse por medio de relaciones sexuales sin protección de un hombre infectado a su pareja.

Lo más importante

Los síntomas

Según información de Pasmo Guatemala, 8 de cada 10 personas que adquieren Zika no presentan síntomas. Entre la manifestación de síntomas se encuentra fiebre no elevada, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, dolor muscular y/o articular o sarpullido en la piel.

Las complicaciones

Por si no lo sabías, el Zika puede causar serias complicaciones en las mujeres embarazadas. El bebé que está en el vientre puede adquirir Síndomre Congénito, asociado al Virus del Zika y complicación más seria es la microcefalia. El virus también está asociado con la aparición del Síndrome de Guillain-Barré en los adultos.

En un bebé, el Zika puede provocar daños permanentes y algunas malformaciones durante el embarazo o desarrollarlas después del nacimiento.

Cómo se transmite

Se transmite principalmente por la picadura de un zancudo infectado. También se puede transmitir por medio de relaciones sexuales sin protección, aunque no presente síntomas. Otra forma de transmitirlo es de la madre a su bebé durante el embarazo.

El Virus del Zika puede permanecer en el semen hasta por 62 días. Se recomienda esperar al menos 6 meses después de haber adquirido la infección para planificar un embarazo; además, usar condón.

Para prevenirlo

Uno de los pasos más importantes para prevenir el Zika es eliminar los criaderos de zancudos, mantener limpio el entorno y eliminar el agua estancada. La fumigación también es una de las soluciones más eficaces.

Usa repelente con DEET y coloca cedazo en las puertas y ventanas. Duerme bajo mosquiteros y recuerda usar condón en cada relación sexual.

El tratamiento

No existe un tratamiento específico, únicamente se pueden tratar los síntomas de la infección. Es importante que visites a un médico, quien te recomendará hacer reposo, tomar acetaminofén y beber muchos líquidos.

Comparte esta información con tu familia y amigos. Para más información consulta las redes sociales de Pasmo.