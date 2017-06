Sobrevivientes narran los terribles momentos mientras corrían por su vida

Rostros de cadáveres y llamas por todos lados. Tres de los sobrevivientes de un voraz incendio en Londres narran su terrible experiencia mientras salvaban su vida y la de sus familiares.

En medio del miedo y la desesperación que causó el terrible incendio que se desató en la Torre Grenfell en Londres, que cobró la vida de 30 personas y ha dejado decenas de hospitalizados y otros más desaparecidos, la británica Natasha Elcock le contó al periódico “The Sun”, cómo logró salvar a su familia.

La gran idea que salvó a su familia

Natasha estaba en su apartamento en el piso 11 cuando el fuego empezó a envolver el edificio. “Tratamos de abrir la puerta pero no pudimos porque estaba demasiado caliente. Así que dejé que el baño se inundara y que el agua invadiera el apartamento, y así se salvó mi familia”, contó Natasha Elcock, quien explicó que sentaron a la niña en el piso mojado y corrieron a la habitación, donde la temperatura era más baja. Fueron rescatados pasadas las tres de la mañana.

Tropezó con cadáveres

Otro de los sobrevivientes fue Christos Fairbairn, de 41 años, quien estaba viendo televisión cuando se desató el siniestro.

“Abrí la puerta y el humo era tan denso que no pude. Empecé a entrar en pánico. Me envolví en una toalla mojada y corrí entre el humo. No podía respirar pero seguí, luego tropecé con los cuerpos. En uno de los pisos llegué a caer, y cuando miré atrás distinguí la cara de un hombre muerto. Aún puedo verlo”, contó Christos a la “BBC”.