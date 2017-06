Bomberos Voluntarios celebran el Día del Padre con un poema

Sin importar que sea el Día del Padre los oficiales y galonistas, padres, de la estación central del cuerpo de Bomberos Voluntarios continúan con sus actividades, por eso los oficiales Silvia Ortiz Cruz y Óscar Sánchez, quisieron felicitarlos con el siguiente poema.

Mi padre que es bombero tiene que salir a menudo a apagar incendios, a socorrer a personas e incluso a animales. Yo me siento orgulloso de tener el padre que tengo, no solo por su oficio, si no por él”, dice una parte del poema.