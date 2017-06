Rompe el silencio mujer que protagonizó escándalo sexual en avión de Ryanair

El nombre de la mujer es Tracey Bolton. Tiene 39 años y es madre de tres hijos. Un video en el que aparecen ella y un hombre llamado Shaun Edmondson en una escena de tono sexual dentro de un avión de Ryanair se hizo viral en días pasados y provocó un escándalo en la aerolínea.

El incidente ocurrió durante un vuelo entre las ciudades de Mánchester e Ibiza y fue grabado por otros pasajeros, quienes no podían creer lo que la pareja hacía en una de las filas del avión.

Tras difundirse el video, el primer nombre que trascendió fue el de Edmonson, un chef de 31 años que trabaja en el “Lyth Valley Country Inn“, en Kendall, Inglaterra. Está comprometido y su pareja, quien ya está al tanto de la situación, tiene seis meses de embarazo. Todavía no se sabe qué pasará con el futuro de la pareja.

Ahora, es Bolton quien se encuentra en la mira de los medios internacionales y ha roto el silencio diciendo que está muy arrepentida de lo que ocurrió dentro del avión.

“Estoy absolutamente mortificada“, dijo la mujer en declaraciones citadas por el sitio Infobae.

“Lo que comenzó como una borrachera se conoció en todo el mundo. Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy tan avergonzada“.