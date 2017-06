Revelan identidad y fotos del autor del tiroteo en Virginia

El acusado de haber abierto fuego el miércoles contra legisladores republicanos que practicaban béisbol en una zona de Alexandria, en Virginia, fue identificado como James T. Hodgkinson, un hombre de 66 años y residente del estado de Illinois.

En una conferencia de prensa transmitida en vivo durante la mañana del miércoles, el presidente Donald Trump lamentó el incidente y confirmó la muerte del agresor.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017