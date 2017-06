Mujer acudió a hospital por fuertes dolores, pero se trataba de embarazo inesperado

Una mujer de Massachusetts que se disponía a acudir a un hospital por un dolor severo terminó dando a luz a una niña inesperada.

Christine Harvey estaba esperando un transporte para ir al hospital cuando se puso de parto el lunes, según reportó la televisora WCVB-TV.

Mom describes not realizing she was pregnant https://t.co/tgvx6Pvae9 pic.twitter.com/JAwrbtUw9h

— WCVB-TV Boston (@WCVB) June 14, 2017