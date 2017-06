Morales está preocupado por el antejuicio solicitado por el MP

Después de que el Ministerio Público (MP) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tramite la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por la responsabilidad en la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el mandatario se defendió y aseguró estar preocupado.

El MP le pidió a la CSJ tramitar la solicitud de antejuicio planteada por Sandra Morán y Leocadio Juracán, diputados de Convergencia, quienes argumentan que Morales es responsable de los hechos que ocurrieron el 8 de marzo en el interior del Hogar Seguro.

El 7 de marzo más de 50 adolescentes huyeron del Hogar Seguro, al consultarle a Morales sobre las órdenes que pudo haber girado ese día, recordó que se pidió a las fuerzas de seguridad que ayudarán a retomar el control y orden en el lugar. Además, separar a los internos por mujeres y hombres.

Al repreguntarle si las instrucciones incluían encerrar con llave a las víctimas respondió: “Yo no estoy dando instrucción a nadie de que quite o ponga llave en todas las instituciones o edificios”.

Añadió: “A mí me dan informes, no doy instrucciones de poner o no llave. Por favor, se necesitan dos dedos de frente para entender que el presidente no da todas las instrucciones”.