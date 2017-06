VIDEO. Profesor británico se come su propio libro en un programa en vivo

Matthew Goodwin, profesor de la Universidad de Kent, protagonizó uno de los momentos más extraños del año en la televisión británica.

Durante una emisión en vivo en el canal Sky News, el politólogo reconoció que había errado en sus predicciones sobre las elecciones celebradas el pasado jueves en el Reino Unido, cuyos resultados finales dieron al Partido Conservador 317 escaños en el Parlamento (43.4 %), por solo 262 del Partido Laborista (41 %).

En mayo pasado, Goodwin había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter prometiendo que se comería “felizmente” el libro de su autoría sobre el Brexit si el Partido Laborista alcanzaba al menos un 38 % de los votos.

“Estoy diciendo esto en voz alta. No creo que el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, pueda alcanzar un 38 %. Felizmente me comeré mi próximo libro sobre el Brexit si lo hace“, escribió el experto.

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do

— Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) May 27, 2017