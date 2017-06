Asesinan a estudiante en Villa Nueva

“Todavía le dije que la encaminaba al colegio”, mencionó el tío de Nataly Gabriela Arriaza López, de 18 años, quien fue asesinada en la residencial Terranova II, en la zona 6 de Villa Nueva.

Este año Nataly Gabriela se iba a graduar de secretaria bilingüe del colegio IMB-PC. “Estaba contenta, porque hoy le dijeron que la iban a aceptar para que hiciera sus practicas supervisadas”, mencionó Blanca López abuela de la fallecida.

“Hugo”

Algunos testigos indicaron que desde un carro tipo sedan de color blanco bajaron tres personas quienes forcejearon con Nataly, posterior a ello le ensartaron un cuchillo en el cuello, ocasionándole la muerte.

Autoridades no descartan que haya sido un asalto, debido a que la adolescente no tenía sus pertenencias. Sin embargo, vecinos escucharon a Nataly decir: “Porque me hiciste esto Hugo”, extremo que será investigado por los fiscales.

Escena del crimen