En Guatemala, solo el 17 por ciento de vehículos está asegurado

En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) dio a conocer hoy datos relacionados con la situación vial en el país, la distribución del parque vehicular, la cantidad de automóviles asegurados, los incidentes vehiculares que más ocurren y la mortalidad que estos han dejado.

Enrique Murillo, director ejecutivo de la referida Asociación, informó que con base en datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se conoce que el número de vehículos que circulan en el país es de 3.3 millones, de estos 1.2 millones son motocicletas.

De igual forma, dijo que hasta el 30 de abril de este año se contabilizaba que solo el 17 por ciento del total del parque vehicular está asegurado, y que menos del 1% de esa cifra corresponde a motocicletas.

Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) señala que solo el 17% del total del parque vehicular cuenta con un seguro pic.twitter.com/6Byx67BeX3 — Nancy Alvarez (@NAlvarez_PN) June 8, 2017

Hechos de tránsito

Roberto Estrada, coordinador de la división de reclamos para AGIS, detalló que los accidentes de tránsito se incrementan durante los días jueves a domingo.

Señaló que estos se dan principalmente después de las 17:00 horas y que, muchos son consecuencia de que los conductores están bajo efectos de bebidas alcohólicas.

Añadió que casi la mitad del total de vehículos circulan en el departamento de Guatemala, y le siguen en cuanto a mayor parque vehicular: Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango. Agregó que la siniestralidad vial va de la mano con la cantidad de vehículos que hay en cada sector: a más autos, más incidentes.

Mayoría de fallecidos son hombres

Murillo señaló que del 1 de enero al 30 de abril de 2017 fallecieron 534 personas como consecuencia de hechos de tránsito. De esa cantidad, el 84 por ciento, es decir 448 víctimas son hombres; mientras que 16 por ciento, que serían 86, son mujeres.

En cuanto a las edades, el 24 por ciento de quienes han perdido la vida tenían entre 18 y 25 años; el 11 por ciento eran menores de 18 años, y el 11 por ciento corresponden a personas de entre 31 y 35 años. El resto de porcentaje se divide en las demás edades.

Vehículos más involucrados en incidentes

El director de AGIS explicó los datos sobre qué tipo de vehículos se ven más implicados en hechos de tránsito. Los porcentajes se dividen así:

Motocicletas, 36 por ciento

Automóviles, 19 por ciento

Picop, 14 por ciento

Camiones, 8 por ciento

Camionetas, 5 por ciento

Autobuses, 4 por ciento

Microbuses, 3 por ciento

Según AGIS, así está distribuido el parque vehicular en Guatemala. Motocicletas y automóviles ocupan los dos primeros lugares. pic.twitter.com/vdwp7cPI4O — Nancy Alvarez (@NAlvarez_PN) June 8, 2017

¿Por qué contratar un seguro?

Estrada explicó que en Guatemala no hay cultura de asegurar los vehículos. A su criterio, esto puede deberse a que los ciudadanos no creen en las compañías que ofrecen este tipo de servicios, o bien porque consideran que los seguros son caros y no podrán pagarlos.

Sin embargo, resaltó la importancia de que los conductores tengan un seguro que pueda apoyarlos cuando se presente un hecho de tránsito.

Manifestó que se tienen seguros desde Q130 mensuales, que pueden llegar a cubrir hasta un monto de Q300 mil.

En tanto, Murillo expresó que “es más caro no tener un seguro, que pagar uno”, esto considerando que los incidentes vehiculares son hechos fortuitos y por lo tanto no están contemplados en el presupuesto de los conductores. Constituyen gastos extra si se causa daños a los bienes propios o de terceras personas, así como lesiones físicas, indicó.

Por aparte, Estrada añadió que un seguro ofrece beneficios como: asistencia en el lugar del siniestro, asistencia legal, servicio de grúa, reparación, cobertura de responsabilidad civil y pago de la prima fraccionada.

Finalmente, ambos hicieron un llamado a los guatemaltecos para que se informen acerca del tema de los seguros vehiculares, y que continuamente se instruyan sobre educación vial, además dieron algunos consejos para evitar accidentes.