Asesinan a piloto de camión de basura al salir de su casa

Carlos Enrique Guzmán Lux, de 27 años, fue asesinado a 10 metros de su casa en el lote 15, sector II, en la 31 calle final, colonia El Recuerdo, en la zona 3 capitalina.

Marcela Lux Morales, madre del fallecido, comentó que a las 5:30 de la mañana salió su hijo a trabajar. “Él manejaba un camión de basura”, mencionó cuando reconoció el cuerpo.

Según las primeras investigaciones, el ataque lo ejecutó una persona, quien lo esperaba entre los callejones de la colonia El Recuerdo.

“Escuche disparos y después que alguien pasó corriendo, pero me dio miedo salir a ver”, dijo una vecina que no quiso ser identificada.

Doña Marcela comentó que su hijo no estaba amenazado y que no se metía con nadie. “Le gustaba tomar pero solo acá en la casa, él no le hacía nada a nadie”.

Autoridades no descartan que haya sido un ataque directo debido a que no le robaron sus pertenencias y el impacto de bala lo recibió en la cabeza. En la escena del crimen se encontró una ojiva pero no quedaron casquillos por lo que se presume que se utilizó un revólver.

