FOTO. Mujer da a luz a bebé de 13 libras en Florida

Una mujer de Florida no podía negar que su barriga estaba grandísima al final de su embarazo, pero supo qué tan grande era cuando dio a luz a una bebé de 6 kilos (13 libras).

Carleigh Brooke Corbitt nació por cesárea el 15 de mayo en Orange Park.

13 pounds, 5 ounces! 👶🏻 I'll show you Carleigh's large entry into the world and the team effort behind her birth, @ 5:55 on @ActionNewsJax. pic.twitter.com/ZtM9aUoDpG — Erica Bennett (@EricaANjax) June 5, 2017

Christine Corbitt dijo al Action News Jax que escuchó risas cuando el doctor le ayudaba a dar a luz y comentó que parecía “que sacaron a un infante de mi barriga”.

3) Carleigh's mom is used to big babies (her first two were 9 and 10 pounds), but Carleigh was a surprise to say the least. pic.twitter.com/hQpq6ji7IJ — Erica Bennett (@EricaANjax) June 5, 2017

Su esposo, Larry Corbitt, dijo que los pequeños pañales que tenían preparados no le quedan a la niña, quien ya usa talla 3. El padre agregó que la fecha provisional de alumbramiento de la bebé era el 20 o 21 de mayo, así que hubiera podido crecer aún más. Los papás dicen que la nena “está hermosa”.