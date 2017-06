Christopher Wray será el nuevo director del FBI

Christopher Wray es abogado del estudio King and Spalding y ocupó en el pasado un alto cargo dentro del departamento de Justicia.

“Nombraré a Christopher A. Wray, un hombre de impecables credenciales, para ser nuevo director del FBI“, escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017