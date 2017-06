AUDIO. Así planificaron los supuestos pandilleros el atentado con explosivos a un autobús

Un artefacto explosivo artesanal explotó en el interior de un autobús de la ruta 70 cuando se encontraba estacionado en la 15 calle entre 3a. y 4a. avenida de la zona 1 capitalina.

Tras una persecución policial, tres presuntos pandilleros fueron detenidos señalados de cometer el atentado que no dejó personas heridas, solo daños materiales.

Minutos después de las capturas, circuló un audio en el que se escucha cómo un hombre da instrucciones para realizar el atentado a buses del transporte público.

En el audio, que fue localizado en uno de los teléfonos de los detenidos, amenazan con matar a los pilotos que cubren las rutas 10, 70 y de la 1, si continúan circulando.

“Vamos a ganar todos carnal. Ustedes lo que tienen que hacer es subirse unos atrás y otros adelante. Lo que le tenes que decir al (…) es que se vaya a vuelta de rueda, que no vaya hacer mucho escándalo. Trata la manera de que no haga nada. Que vos queres esas varas y que paralicen la ruta completa. Esperate que se lance esta (…) quitale todo lo que lleve, que no se te revele nadie”, se escucha en el audio.