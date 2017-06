El Papa analiza la crisis de Venezuela con obispos y cardenales

La reunión entre el papa Francisco y los obispos de Venezuela fue solicitada por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), según explicó a la prensa el portavoz del Vaticano, Greg Burke.

A la reunión asistirán los cardenales Jorge Urosa Savino y Baltazar Porras así como los obispos Diego Padrón, José Luis Azuaje, Mario Moronta y Hugo Basabe, quienes tendrán la tarea de ilustrar en forma detallada la situación venezolana, la cual se ha agravado en los últimos meses por los choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que han dejado hasta ahora 65 muertos y cientos de heridos y detenidos.

En varias ocasiones el papa Francisco ha manifestado públicamente su preocupación por Venezuela tras la ola de protestas iniciadas en abril para exigir elecciones generales y anticipar la salida del presidente Nicolás Maduro, elegido hasta enero de 2019.

A finales de abril, a bordo del avión papal que lo condujo a Roma desde Egipto, el papa argentino advirtió a la prensa que no es fácil ayudar a Venezuela en estos momentos y puso “condiciones claras” para poder poner al gobierno y a la oposición a dialogar.

“Hubo una intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores. Y la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no“, afirmó Francisco.