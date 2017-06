Indignación por crueldad en zoológico chino: Arrojan a burro vivo a los tigres

El lamentable incidente ocurrió en la ciudad china de Yancheng, en la provincia de Jiangsu. Un grupo de accionistas privados del zoológico, que está en disputa con la administración del parque, arrojó a un burro al estanque que forma parte de la jaula de los tigres.

Los felinos, hambrientos por la falta de alimento, se lanzaron sobre el indefenso animal y le dieron muerte ante el horror de los visitantes que se encontraban en el lugar.

Uno de los testigos grabó la cruel escena utilizando la cámara de su teléfono celular. El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales chinas.

Advertimos que las imágenes pueden herir la sensibilidad.

Tras el incidente, el Yancheng Wild Animal World emitió un comunicado responsabilizando al grupo de accionistas, quienes, aseguró, realizaron la atrocidad “en un ataque de furia“. El parque también pidió disculpas a los visitantes, indicó el sitio Infobae.

Las cuentas del zoológico se encuentra congeladas debido a una disputa judicial con otra compañía, por lo que existen severas restricciones para la compra, venta y alimentación de los animales, así como para la distribución de las ganancias de los accionistas.

El Yancheng Wild Animal World agregó que los intrusos también intentaron lanzar a una oveja, pero fueron detenidos a tiempo por la seguridad del parque.

Las imágenes generaron indignación entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales y en las redes sociales, donde cientos de usuarios repudiaron lo sucedido.

Los Tigres se alimentan así. Pero donde la naturaleza iguala oportunidades y las presas están más dotadas para escapar. No un burro! https://t.co/AeSnekNR54

¿Os imagináis tener un peligro mortal enfrente vuestra y no poder huir? Los animales en libertad pueden, ese pobre burro no. NO HAY EXCUSA

— Gueяяoиia ζиdigиá🦊 (@fatimetaZA) June 6, 2017