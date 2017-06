La Torre Eiffel quedará a oscuras en homenaje a víctimas de Londres

“Esta noche, a las 00:45 (del lunes), apagaré mis luces para rendir tributo a las víctimas del atentado de Londres“, se leía en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Torre Eiffel.

Tonight, at 12:45 am, I will turn my lights off to pay tribute to the victims of the London attack. #EiffelTower pic.twitter.com/1A2HJ6YGDq

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 4, 2017