VIDEO. Pánico y varios heridos tras confuso incidente en Turín

Miles de aficionados de la Juventus huyeron despavoridos al escuchar una especia de explosión mientras veían la final de la Liga de Campeones.

Después del tercer gol del conjunto blanco, la gente comenzó a correr despavorida al escuchar un fuerte ruido. Ante el temor de que fuera un ataque terrorista, los aficionados huyeron bajo gritos y pidiendo auxilio.

“La gente me tiró al suelo. Escuchamos una explosión y gritos. De repente miles de personas comenzaron a tirarse en un lateral de la plaza. Hay niños que perdieron de vista a sus padres. Parecía como si hubiera explotado una bomba”, contó un aficionado.

La Policía intenta restablecer la calma y han informado de que hay varios heridos, muchos de ellos al caer por cortes producidos por los vidrios que se encontraban en el suelo.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo… #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2

— calciomercato.it (@calciomercatoit) June 3, 2017