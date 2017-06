Recuerdan a Erick, el joven que apareció desmembrado en Mixco

En la 26 calle de la colonia Primero de Julio, de la zona 5 de Mixco, fue hallado un cuerpo desmembrado de una persona de sexo masculino.

Junto a los restos se encontró una nota, la cual habría sido escrita por pandilleros del Barrio 18, en donde se dejaba una amenaza contra los vecinos del lugar.

Después del hecho se confirmó que los restos humanos habían sido identificados en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Una familia de la Primero de Julio lo reconoció como Erick Díaz, de 19 años.

Al confirmarse que los restos corresponden a Díaz, en Facebook algunos de sus amigos le escribieron en esa red social y le recordaron al joven, que ya no podrá leerlos, que vivirá siempre en sus corazones y pensamientos.

Mano aún no me la creo que te hicieron esto. Siempre estarás en nuestros corazones carnal, gracias por todas tus molestaderas y consejos. No te digo un adiós, sino un hasta pronto hermano del alma”, escribió Leonel Tpn.