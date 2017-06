El drástico cambio de actriz mexicana al subir casi 28 libras para reencarnar a Jenni Rivera

@Regrann from @jenniriverafashionofficial – What's your favorite Jenni Rivera Fashion shirt design! What do you want to see?! Comment below and order your favorite shirt at jenniriverafashion.com !!! #jenniriveraboutique #jenniriverafashion #jennivive #jennirivera #onlinestore #onlineshopping #onlineboutique #quealborototraenconmigo #pink #sunmer #forever #JenniRiveraLegado

A post shared by JenniRiveraLegado (@jenniriveralegado) on May 31, 2017 at 11:12am PDT