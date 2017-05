Prevén activa temporada de huracanes en el Atlántico

El océano Atlántico puede padecer este año 11 a 17 grandes tormentas y cerca de nueve huracanes, en una temporada de huracanes más activa que el promedio, pronosticaron meteorólogos estadounidenses el jueves.

La ausencia de El Niño, un fenómeno climático que calienta las aguas y tiende a reducir la probabilidad de huracanes, es el principal factor que explica que se esperen más tormentas este año.

Una temporada promedio produce 12 tormentas con nombre, de las cuales seis se convierten en huracanes.

“Este pronóstico refleja nuestra expectativa de que El Niño sea débil o inexistente“, dijo Gerry Bell, meteorólogo del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Atlantic #HurricaneSeason 2017: Could be comparable to 2016, most active season since 2012 w/ 5 landfalling storms https://t.co/n3E0gWftKt pic.twitter.com/H3giJkSlC3

— NOAA (@NOAA) May 25, 2017