¡Insólito! Capturan a paloma que llevaba drogas en una mochilita

Las autoridades de Kuwait realizaron la que bien podría denominarse como la captura más insólita del año. Se trata de una paloma que volaba desde Irak y fue interceptada tras despertar sospechas de actividad relacionada con el narcotráfico.

Tras darle seguimiento al vuelo del ave, autoridades finalmente lograron capturarla y descubrieron que llevaba una especie de mochila pequeña adherida a la espalda. Dentro de la bolsa, camuflada de color similar al de sus plumas, encontraron 178 pastillas de éxtasis, según indica el periódico Al-Rai.

La inusual detención dejó boquiabiertos a los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente viralizaron las imágenes de la pequeña paloma en las oficinas de los oficiales locales.

Shocking images: Traffickers use pigeon to smuggle drugs into #Kuwait https://t.co/yl1Ri2xVHk pic.twitter.com/NhS3qxgnAG

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 23, 2017