Estudiante acusado de hacking para mejorar su nota escolar

Un estudiante en Florida de 22 años está acusado de meterse a escondidas en un edificio e infiltrarse en las computadoras de su universidad para cambiar su calificación de “reprobado” a “aprobado”.

Sami Ammar se entregó el miércoles a la policía del condado Orange en Orlando, y enfrenta cargos por ingresar sin permiso a una computadora.

UCF student accused of changing engineering grade from F to B arrested https://t.co/LRIvgPTpb7 pic.twitter.com/IJfEVfQNme

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) May 24, 2017