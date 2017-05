Donald Trump se reúne con líderes de instituciones de la UE en Bruselas

Hacia las 10:10 (08:10 GMT), Donald Trump, vestido con traje oscuro y corbata azul, llegó a la sede del Consejo Europeo a bordo de su limusina presidencial conocida como “The Beast” (“La Bestia“), donde fue recibido por su presidente, Donald Tusk.

“Buenos días“, fueron las únicas palabras del dirigente estadounidense a los fotoperiodistas presentes antes de recorrer con Tusk la alfombra roja de la flamante sede del Consejo, flanqueada a ambos lados por las banderas de los países del bloque, junto a las de la UE y Estados Unidos.

El presidente del Consejo Europeo, que se reúne con Trump junto a su par del ejecutivo comunitario Jean-Claude Juncker, aseguró la víspera en un tuit que tratará de “convencer” al mandatario de que el vínculo “euroatlántico representa que el mundo libre coopera para impedir un orden mundial post-occidental“.

La llegada de Trump a la Casa Blanca fue acogida con incertidumbre en la UE, máxime cuando antes de asumir el cargo auguró que otros países europeos seguirían los pasos de Reino Unido tras el Brexit, si bien meses después felicitó al bloque por lograr mantener la unidad.

Este primer encuentro, del que no se prevé rueda de prensa final, debería durar “alrededor de una hora“, estimó un responsable europeo, precisando que no había una agenda definida de temas, aunque podrían abordarse los acuerdos de libre comercio y la política climática.

En su primera visita a la UE, Trump tiene previsto encontrarse también con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, antes de almorzar con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Thank you for the warm welcome to Brussels, Belgium this afternoon! https://t.co/1AvYSameD4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017