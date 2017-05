VIDEO. Candidato a alcalde en México plagia spot de campaña de Macri

Un candidato a alcalde en México plagió un spot de la campaña electoral del actual presidente argentino, Mauricio Macri, según un video que se ha hecho viral y que los compara de manera sincronizada.

Daniel Zairick, candidato a la alcaldía de Orizaba (Veracruz, este) por una alianza de los partidos opositores Acción Nacional y de la Revolución Democrática, copió el formato, el tono y varios fragmentos exactos del mensaje que Macri utilizó durante su carrera por la presidencia en 2015.

“Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer”, dice Macri en la pieza original, parafraseada por Zairick. “Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer”, remata Macri en una frase que repite exactamente el candidato mexicano, mientras las distintas melodías de cada spot crecen en intensidad.

En la segunda parte del mensaje, Zairick afirma que prefiere evitar “peleas absurdas” en vez de “peleas sin sentido”, como las describe Macri, pero coincide en cada palabra con el mandatario argentino en que no va a “hablar y hablar y no escuchar” y en que no va a “perseguir a quien piense distinto”.

Las diferencias llegan cuando Zairick propone quitar trámites burocráticos innecesarios y actuar ante la inseguridad, en lugar de las medidas contra la inflación de Macri.

Pero de inmediato las coincidencias programáticas regresan.

“No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien”, explican Macri y Zairick al unísono en el montaje de sus vídeos, que culminan con la esperanzadora consigna de que solo “juntos” lograrán sus metas.

Tras desvelarse el plagio, Zairick anunció el despido de las personas que produjeron su pieza y aseguró que desconocía que se trataba de un plagio.

“Este es un acto donde se defrauda la confianza no solo del candidato, sino del equipo y de la población”, afirmó el candidato, citado por medios locales.

Otros casos de plagio en campañas políticas han generado escándalo recientemente.

A inicios de mes, la candidata ultraderechista en las elecciones presidenciales francesas, Marine Le Pen, copió al menos cuatro pasajes de un discurso pronunciado por su par conservador François Fillon, mientras que en julio de 2016 la hoy primera dama estadounidense, Melania Trump, usó frases completas de un mensaje de su antecesora, Michelle Obama.