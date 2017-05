Demichelis se retirará ante el Real Madrid

El defensa argentino Martín Demichelis, actualmente en el Málaga, anunció su retirada como futbolista profesional, este lunes en una conferencia de prensa en las instalaciones del club de la Liga española, en la que se mostró visiblemente emocionado.

“Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupé muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y en este caso al Málaga en particular, porque extendieron mi carrera como futbolista profesional y me dieron esas ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional”, afirmó Demichelis, de 36 años.