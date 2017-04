“Going In Style”, más que una comedia

Morgan Freeman (“Million Dollar Baby”), Michael Caine (“The Cider House Rules”, “Hannah And Her Sisters”) y Alan Arkin (“Little Miss Sunshine”) protagonizan “Going In Style”.

Este filme se centra en tres hombres que deciden apartarse de la jubilación y salirse del camino recto y desechar las reglas por primera vez en sus vidas cuando su fondo de pensiones se convierte en una víctima más de la ambición corporativa. Los veteranos actores nos hablan acerca de su experiencia en esta cinta.













Ustedes eligen sus proyectos con mucho cuidado. ¿Qué les motivó a ser parte de “Going In Style”?

Morgan Freeman: Quería trabajar una vez más con Michael Cain, y con Alan Arkin. Así que, si ellos entraban en el proyecto, yo debía estar adentro también.

Michael Cain: Pensé lo mismo. Si Morgan y Alan se involucraban, entonces, no todos deberíamos estar equivocados en la decisión.

Alan Arkin: Es más que una película de tres hombres robando un banco. Tiene eso, y mucho más para disfrutar.

¿De qué trata el filme?

MF: Es acerca de tomar de vuelta lo que te pertenece.

AA: Pero sin ser avaros.

MC: También es una divertida película acerca de la desesperación. Y todos nosotros sabemos lo que es eso.

Además de las risas y las bromas, ¿qué dice la cinta acerca de la vida?

MC: “Going In Style” es más que una comedia. Es emotiva, algo que es importante para mí. El público tal vez hasta deje caer una lágrima mientras la vea, pero no por mucho tiempo. Me gusta eso porque la vida real no es solo diversión, risas, tristeza o cosas terribles y peligrosas. Al final, son todas esas cosas juntas las que forman la vida.

Michael, ¿qué te gustó más acerca de tu personaje, Joe?

MC: Que tiene una familia, pero otras cosas no están bien para él, aunque eso no signifique que deba soportar basura de cualquiera. Así que, cuando el banco decide involucrarse en su hipoteca, Joe toma la decisión de robarla. En ese sentido, se parece mucho a mí, con la excepción de que no tengo hipotecas. Tampoco robo bancos (risas).

¿Hubo momentos graciosos durante el rodaje?

AA: Recuerdo haber pasado al lado de Michael y Morgan, quienes estaban sentados en sus sillas en el set, adormitados. Pero cuando escucharon al director gritar “acción”, ambos explotaron simultáneamente. No hubo transición. Pasaron de roncar a estar al 120 por ciento preparados para la escena. No lo podía creer. Eran como dos caballos pura sangre en la línea de salida de una carrera.

“Willie tiene una hija y una nieta a quienes ama, pero no vive con ellas porque no quiere ser una carga. Por ello, se convierte en la carga del personaje de Alan”, expresó Morgan Freeman acerca de su interpretación.

¿Cuál fue la participación de Ann-Margret en la película?

MF: Durante el rodaje, ella nos llevó la luz del sol.

MC: Y es una grandiosa bailarina. La vi bailar en Las Vegas y estuvo fantástica.

AA: Con ella trabajamos hace años. Es muy entretenida la experiencia de compartir tiempo con ella. Todavía tiene estrellas en los ojos, como los adolescentes.

Entrevista cortesía de Warner Bros. Pictures