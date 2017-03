“Juan Gabriel no está muerto”, asegura el payaso “Cepillín”

El mundo del espectáculo sigue de luto por el fallecimiento de Juan Gabriel el pasado 28 de agosto. Esta gran pérdida sorprendió a muchos, pero hay varios que aún se encuentran escépticos a la muerte del “Divo de Juárez”.

El payaso “Cepillín” fue invitado al programa radial “El Show del Piolín” en México. Aquí indicó que fue gran amigo del cantante ya que eran vecinos. Pero que nunca vio salir el cadáver de su casa de Santa Mónica, California.

“Yo estoy seguro de que Juan Gabriel no está muerto, porque si algo no puedes brincar en Estados Unidos es precisamente la muerte, y si te fijaste nunca se vio el cadáver. Esa misma noche supuestamente el cadáver salió y al día siguiente ya estaba cremado, y según esto en Miami. ¿Cuándo habías visto eso en Estados Unidos? Ni Kennedy cuando murió. Nadie”, comentó el comediante.

Explicó que en Estados Unidos es un gran proceso, muy completo, donde se le debe practicar una autopsia al cuerpo del fallecido.

“Te aseguro que está vivo. Legalmente no me han demostrado que él esté muerto… que me demuestren su muerte, hasta de los narcos aparece su cadáver”, añadió.

Según “Cepillín”, Juan Gabriel habría fingido su fallecimiento porque estaba fatigado de tantos años de trabajo. Además, indicó que todos los hijos lo estaban explotando.

“Cepillín” desmiente a los hijos de Juan Gabriel

El payaso más famoso de México criticó a los supuestos hijos que el “Divo de Juárez” tuvo y aparecieron hasta después de su muerte.

El comediante aseguró que nunca supo que el cantante tuviera relaciones con mujeres.

“Sé que tuvo novios, a varios de ellos nos conocí. Les regalaba una anillo con un brillante. Mujeres no le conocí… eso de tener hijos biológicos es mentira”, indicó el payaso “Cepillín” durante la entrevista radial en México.