Rafael Nadal sufre ante japonés pero avanza a las semifinales

El español Rafael Nadal se clasificó el jueves a las semifinales del Abierto Mexicano de tenis 2017, que se juega en Acapulco, al vencer en cuartos de final al japonés Yoshihito Nishioka en dos sets con parciales de 7-6 (7/2) y 6-3.

Nadal, número 6 del ranquin internacional y sexto sembrado del torneo, logró la victoria en una hora con 57 minutos y 22 segundos. A diferencia de los primeros rivales que Nadal tuvo en el torneo, el alemán Mischa Zverev y el italiano Paolo Lorenzi, el japonés Nishioka no se intimidó ante “La Fiera”.

#Acapulco 🇲🇽│Cuartos 🎾 ¡Rafael Nadal (6) 🇪🇸 semifinalista! Derrotó a Yoshihito Nishioka (86) 🇯🇵 7-6 (2) y 6-3 🎾 Semi vs Marin Cilic 🇭🇷 pic.twitter.com/YIfoatsIPI — Doble Falta (@DobleFaltaOk) March 3, 2017

El nipón se le complicó al manacorí con un juego de buena velocidad y un golpe de derecha que le ayudaron a quebrarle el servicio al ibérico y tomar ventaja de 3-1.

Nadal reaccionó y cerró el set de manera extraordinaria. Fue él quien impuso la intensidad del juego; además hizo prevalecer su servicio y subió a la red. La manga se definió en ‘tie break’ a favor del español gracias a su saque casi incontestable.

A pesar de haber perdido el primer set, el joven japonés de 21 años y número 86 del ranking no decayó, ni aun cuando Nadal, nueve años mayor, lo traía de lado a lado de la cancha a un ritmo muy intenso.









Nishioka se atrevió a romperle nuevamente el servicio al español y ponerlo abajo 2-0 en la pizarra. No obstante, Rafa consolidó su servicio, sobrellevó los puntos largos y conectó los tiros ganadores en el momento preciso.

“Hoy quizás no ha sido mi mejor partido, pero este fue uno de esos partidos que tienen más mérito. Hoy no he jugado tan bien, pero he sido capaz de salvar una situación complicada en el primer set y remontar en el segundo. Estar en semifinales es una gran noticia”, declaró el español al final del partido.

Este viernes en la ronda semifinal, Nadal enfrentará al croata Marin Cilic, tercer preclasificado.

“Cilic es uno de los rivales más complicados del mundo, es un rival con un servicio fantástico, con unos golpes muy agresivos desde el fondo de la pista. Soy consciente de que tengo que jugar mejor que hoy si es que quiero tener opciones”, anticipó el español.