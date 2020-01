La drástica medida para proteger la Torre Eiffel de posibles atentados

La Torre Eiffel, el emblemático monumento ubicado en la capital francesa, ahora estará rodeada por un muro de cristal de 2.50 metros de altura.

Esto, en el marco de un dispositivo amplio y más "estético" que busca reforzar la seguridad y proteger la estructura de posibles ataques.

El muro, que costará unos 20 millones de euros y fue desvelado este jueves por el periódico Le Parisien, sustituirá las barreras actuales instaladas desde la Eurocopa de fútbol 2016, indicó en un comunicado Jean-François Martins, adjunto de Turismo de la alcaldesa Anne Hidalgo.

Según Martins el objetivo es conseguir una circulación mas fluida de los visitantes, una vez controlados, así como evitar que individuos o vehículos puedan entrar en la explanada.

Las rejas tradicionales que rodean parques y jardines serán instaladas en otros dos ejes de acceso.

Por su parte, Bernard Gaudillère, presidente de la sociedad que gestiona la Torre Eiffel, indicó que será una "valla antibalas que rodeará la mayor parte de los jardines de la torre".

Here are my favourite photos of the week! Keep on posting your photos on Instagram with #EiffelOfficielle! 😃 #EiffelTower pic.twitter.com/fYaDdiDcqI

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 2, 2017