Ligan a proceso a Abdy Estrada por usar factura del hermano del presidente Jimmy Morales

Abdy Estrada, madre de la exnovia del hijo del presidente Jimmy Morales quedó ligada a proceso penal por el delito de caso especial de defraudación tributaria en el caso Botín en el Registro de la Propiedad.

La titular del Juzgado Sexto Penal, Silvia de León, decidió no enviar a prisión preventiva a Estrada, a diferencia del resto de los ligados a proceso en este caso incluido su esposo Mario Orellana, así como José Manuel y Samuel, hijo y hermano del mandatario Morales.

"Me prestaron las facturas y estas son las canastas", declara Abdy Estrada de Orellana implicada en #BotinRegistroPropiedad @PublinewsGT pic.twitter.com/T59peDle8Q

La madre de Abdy Orellana se presentó este martes ante la jueza porque había sido mencionada en la investigación que hizo pública el Ministerio Público (MP) acerca de la compra de 564 canastas navideñas en 2013 por un valor de Q89 mil 958.

El problema que señaló la Fiscalía es que para cobrar el dinero al Registro General de la Propiedad fue usada una factura de Plus Espectáculo, cuyo representante legal es Samuel Morales, pero esa empresa no elaboró las canastas.

Acepta hechos

“Si he de pagar que sea yo, no mi hija, porque solo me hizo favor de enviar los correos” expuso Estrada ante la juez De León donde aseguró que le “duele” ver a José Manuel en prisión, ya que durante 5 años fue novio de su hijo.