Viaja a través del tiempo y entérate de cómo y cuándo fue construida la histórica Torre del Reformador

Si haces algún recorrido por la zona 9 capitalina, específicamente en la 7a. avenida y 2a. calle, es inevitable dejar de ver uno de los monumentos más esplendorosos con los que cuenta nuestro país.

Especialmente si transitas, ya sea en tu vehículo o a pie, en horas de la noche. Se trata de La Torre del Reformador, un atractivo visual que cautiva a cualquiera que pasa por dicho sector.

Cuando se piensa en La Torre del Reformador, sin duda, es relacionada con la Torre Eiffel en París, Francia, aún y cuando no se conozca a esta en vivo. Fotos, vídeos, películas y demás, ayudan a que ambos estructuras históricas puedan ser relacionados.

Su inauguración

El 19 de julio de 1935 se realizó la inauguración de la “torre conmemorativa del 19 de julio”, dentro del marco de los festejos del primer centenario de nacimiento del Reformador, General Justo Rufino Barrios, ex presidente de Guatemala entre 1873 a 1875, convirtiéndose en uno de los actos más importantes de aquella época.

Dicha estructura metálica fue traída desde Estados Unidos y posteriormente pasó a llamarse “Torre del Reformador”. Conforme la nomenclatura de la ciudad se fue modernizando la dirección de su ubicación que le correspondió fue: 7ª avenida y 2ª calle de la zona 9.

En un inició llegó a tener una magnifica iluminación, la cual provenía de cuatro grandes reflectores que estaban ubicados en sus pies. Posteriormente su silueta pasó a iluminarse con gas neón. La municipalidad capitalina es quien actualmente se encarga de su iluminación.

Su estilo

La Torre del Reformador fue diseñada bajo el concepto geométrico y lineal del movimiento Art Deco. No fue hecha como un monumento, si no que como una muestra temporal. En ella tiene más materiales que su símil de Francia, pues en su construcción fue utilizado hierro galvanizado, no corrosivo y más resistente. Una de las grandes diferencias con la Torre Eiffel, es su nivel de escala: 324 metros de la torre de París contra los 71.85 metros de la Torre del Reformador.

Como dato curioso es importante mencionar que este monumento fue comprado a la United States Steel Products Company (actualmente tiene una placa que confirma lo anterior) por la cantidad de Q49,775.60 y que ensamblaje estuvo a cargo del ingeniero Arturo Bickford, quien en ese entonces fungía como alcalde de la ciudad capital.

Para no olvidar…

Tiene un tamaño de 71.85 metros de altura. Fue presentada para su venta en una feria que se celebró en California, Estados Unidos en 1934. Varios guatemaltecos que vieron tal exposición y que posteriormente regresaron al país le comentaron de su belleza a Jorge Ubico, quien decidió comprarla.

