¿De dónde salió el apodo “Rey del tenis” para el abogado Sergio Roberto López Villatoro?

Roberto López Villatoro explica a @PublinewsGT el motivo que le digan "el Rey del tenis" pic.twitter.com/IF3ily9g4t — Jerson Ramos (@JRamos_PN) January 16, 2017

Hace 18 años surgió un sobrenombre para el abogado Roberto López Villatoro, mismo que lo acompaña hasta la fecha, se trata del “Rey del tenis”.

En algunos ámbitos es más conocido por su apodo que por su nombre. “Por supuesto, perjudica, pero qué puede uno hacer” dijo en exclusiva a Publinews.

López Villatoro recuerda que todo surgió en un conflicto comercial, y en una publicación de prensa, donde se acuñó el “Rey del tenis” para referirse a él.



Explicó que en aquella época se dedicaba a un negocio familiar de importación de calzado para la venta, la mayoría era calzado para mujer.

“En realidad se hace con una connotación despectiva, pero es algo por lo que mucha gente me conoce y ya no me molesta, se acostumbra uno”.

Edwin BerciánFoto:

En el ámbito judicial, al “Rey del tenis” se le vincula con grupos que habrían tenido capacidad de incidir en la elección de magistrados y jueces.

López Villatoro tiene arraigo luego que se diera a conocer que supuestamente le regaló un apartamento de lujo al magistrado Eddy Orellana Donis a cambio de favores en la reciente elección de magistrados de justicia, extremo que ambos niegan.

Edwin BerciánFoto:

“Me gustaría que me llamaran por mi nombre o por el título profesional que ostento, porque estudié y soy abogado y notario”, comentó el “Rey del tenis”.