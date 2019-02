EN IMÁGENES. Pasadena celebra la edición 128 del Desfile de las Rosas

We had a blast honoring the @ToysForTots_USA Literacy Program in the 128th #RoseParade! What do you think of our award winning float?! ??? pic.twitter.com/OrukDh7RCz — The UPS Store (@TheUPSStore) 2 de enero de 2017

[gallery link="file" ids="678872,678873,678875,678878,678879,678880,678881,678882,678884,678885,678886,678888,678890,678893,678895,678896,678897"]

Hope you enjoyed our performance in the opening ceremony of the 128th @RoseParade presented by Honda! #SCVRoses pic.twitter.com/7MoyJHdrqq — Santa Clara Vanguard (@scvanguard) 2 de enero de 2017

al roker being SUPER EXCITED about these surfing dogs is my favorite part of 2017 so far pic.twitter.com/yngrxewsEX — human bean (@leahgardiner7) 2 de enero de 2017

Este lunes se llevó a cabo la edición 128 del tradicional Desfile de las Rosas, en Pasadena, California, con un gran número de espectadores y numerosas carrozas que adornaron las calles con sus increíbles diseños florales.

La edición de este año se realizó el 2 de enero y no el 1, como generalmente se hace, debido a la tradición de nunca llevarlo a cabo en domingo para no interferir con las actividades de la iglesia.

Una de las carrozas que más llamó la atención fue la de The UPS Store, la cual presentaba simpáticos animales y libros elaborados con miles de flores.

Bandas marciales de diferentes partes del país también estuvieron presentes para alegrar al público con su música.

La carroza más original, sin duda, fue la de Lucy Pet Foundation, que incluyó perros surfistas, algo nunca antes visto en el desfile.

La semana pasada, autoridades de California dijeron que la seguridad para el desfile se reforzaría con barricadas de mayor resistencia y más retenes, buscando controlar así los vehículos.

Philip Sánchez, jefe de la policía de Pasadena, confirmó que más de mil agentes, incluyendo muchos vestidos como civiles, así como decenas de perros entrenados, trabajarían en la ruta de 8,8 kilómetros que cubriría el tradicional evento para garantizar la seguridad de los asistentes.

En nuestra galería puedes ver todas las imágenes del desfile.