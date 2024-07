¿Qué tanto perjudicó a Clinton escándalo de correo electrónico?

0 of 2 Foto: Cortesía





Uno de los hechos más polémicos de la campaña presidencial, en Estados Unidos, cerró un capítulo esta semana.

PUBLICIDAD

El FBI recomendó no presentar cargos en contra de la ex secretaria de Estado y precandidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, por utilizar un servidor de correo electrónico privado -y no el proporcionado por el gobierno estadounidense- para comunicar información confidencial.

Clinton ha recibido el apoyo directo del presidente estadounidense Barack Obama, del mismo partido: “Jamás ha existido una mujer o un hombre más calificado para ser presidente de Estados Unidos”, comentó en un evento de campaña junto a ella. También recibió apoyo de cuatro políticos, entre quienes podría estar su candidato a vicepresidente.

Sin embargo, sus críticos, incluyendo al candidato presidencial republicano Donald Trump, han puesto en duda la independencia de la investigación. Kyle C. Kopko, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Elizabethtown, EEUU, analiza los acontecimientos recientes.

¿Qué tan perjudicial es el asunto del correo electrónico para la campaña de Clinton?

– Es, sin duda, un problema que ha plagado a Clinton a través de las primarias. Dependiendo del informe final del FBI, es probable que la investigación sea utilizada en su contra por la campaña de Trump. Es sólo una cuestión de qué tanto será Clinton criticada por el Departamento de Justicia por el uso del servidor de correo electrónico privado.

Ella fue apoyada por sus posibles compañeros de carrera. ¿Quienes son?

PUBLICIDAD

– Hay una serie de individuos que están siendo considerados como compañeros de carrera de Hillary Clinton. Las posibilidades incluyen la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, el senador Sherrod Brown, de Ohio, el senador Cory Booker de Nueva Jersey, el senador Tim Kaine de Virginia, el secretario de HUD Julián Castro, y el secretario del Trabajo, Tom Pérez.

¿Qué tan importante es la elección que hará?

– Es una decisión importante. La selección de un compañero de carrera es la primera elección presidencial que hace un candidato, y envía una señal a los votantes en cuanto a sus valores como candidato presidencial cuando se selecciona el individuo que será el siguiente en línea para ser presidente. En relación con este punto, el vicepresidente podría convertirse en presidente en caso de que un presidente muera, quede incapacitado, renuncie o sea destituido.

¿Qué viene?

– Donald Trump sacará esto a relucir a lo largo de la campaña para desafiar a Clinton como un ser deshonesto y secreto. Queda por ver si eso afecta a las decisiones de los votantes.