¿Como en la Biblia? "Arca de Noé" costó 100 millones de dólares

Después de casi 10 años y de una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares, abre sus puertas una nueva atracción en Kentucky, Estados Unidos: la réplica -que dice ser exacta- del Arca de Noé.

“Answers in Génesis” es el grupo religioso que se encuentra detrás de su construcción. El arca es el atractivo principal del parque “Ark Encounter”, ubicado en Williamstown, Kentucky, y que estuvo inspirado en los parques de diversiones de Disney y Universal Studios.

Algo indiscutible es que, en verdad, es un arca enorme: mide 155 metros (510 pies) de longitud, mientras que todo el parque mide 11 mil metros cuadrados (120 mil pies cuadrados), que es el doble de los cinco mil 500 metros cuadrados de la Casa Blanca, reseña “CBS”.

¿Y los animales? Esta gran estructura de madera cuenta en su interior con cientos de criaturas esculpidas, y también con un pequeño zoológico real. Además, tiene otras atracciones como una tirolesa, un restaurante con capacidad para mil 500 personas y espectáculos en vivo.

Tanto las autoridades como sus constructores esperan que pronto se convierta en un punto turístico que genere empleos en la región. La entrada para los adultos que quieran conocer la experiencia de visitar el Arca de Noé será de 40 dólares, 31 dólares para los adultos mayores, 28 dólares para los niños.



“Creo que aquí van a encontrar a personas con todo tipo de antecedentes religiosos”, explicó Ken Ham, presidente de “Answers in Génesis” al momento de inaugurar el sitio. “Incluso, si no comparten nuestro punto de vista bíblico, no podrán dejar de admirar la estructura, la artesanía y la atención a cada detalle”, añadió.

No se libra de polémicas

Más allá de las dimensiones, una de las principales controversias ha sido el financiamiento. Ken Ham rechazó haber recibido “un solo centavo” de impuestos y dijo que el total del dinero provino de la industria privada.

Se espera que el Arca genere hasta 21 mil puestos de trabajo en los próximos 10 años, de acuerdo a un estudio realizado por sus mismos creadores. Sin embargo, quienes quieran trabajar ahí deben firmar una “declaración de fe” que testifique que son cristianos.

Y por si se lo preguntaban: en caso de diluvio, el arca no será útil, pues está anclada a tres columnas de concreto, en donde están los sanitarios y salidas de emergencia, lo que le impediría flotar.