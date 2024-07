“Yo no quiero que mi madre fallezca lejos de mí” dijo Anabella de León al rogar por su libertad

0 of 5 Foto: Wendy Morataya Foto: Wendy Morataya Foto: Kenneth Monzón Foto: Wendy Morataya Foto: Kenneth Monzón

El argumento principal de Anabella de León para recuperar su libertad es que quiere estar junto a su madre para cuidarla. La extitular del Registro General de la Propiedad están en prisión preventiva por un caso de corrupción.

De León habló viendo de frente a la juez Silvia de León, del Juzgado Sexto Penal. “Yo la tengo que ir a cuidar porque sino se me va a morir” expuso al asegurar que su madre ha perdido 16 libras desde que dejó de cuidarla tras su captura el 1 de septiembre de este año.



La exfuncionaria insistió en su inocencia y relató que sabe de casos de personas que están en la cárcel a quienes ni siquiera se les ha permitido asistir al sepelio de alguno de sus progenitores cuando han fallecido.

“Yo le ruego que me deje ir” reiteró de León y agregó: “Póngame cualquier medida, pídame que no salga, que no le habla a quien usted no quiera”,

El caso

La Fiscalía y la CICIG detallan que el Registro General de la Propiedad (RGP), al igual que varias instituciones del Estado durante la gestión del Partido Patriota “era utilizado como un botín”.

Al menos 16 plazas fantasma que cobraron Q3 millones fue uno de los hallazgos.

El otro es que contrataron los servicios del restaurante “Fulanos y Menganos” para que brindara un desayuno. Por estos servicios se pagaron Q90 mil a la representante legal Ponce Sánchez.

El hijo del gobernante fue señalado y declaró dos veces a la Fiscalía. También lo hizo Samuel “Sammy” Morales, hermano del mandatario.



