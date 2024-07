“Una Ley de Competencia mejora el funcionamiento del mercado”, embajador de la Unión Europea

0 of 4 Foto: Oliver de Ros Foto: Oliver de Ros Foto: Oliver de Ros

Experiencia El representante de la Unión Europea posee varios títulos académicos como economista, licenciado en historia y máster en relaciones internacionales. • Cargos. Ha sido observador electoral europeo en el país durante las elecciones de 2007. Además, fue embajador en El Salvador en el 2013 y luego fue trasladado a Pakistán. • Apoyo. Entre la últimas colaboraciones que ha hecho la UE al país son aportes técnicos sobre la ley de Competencia para luego elaborar un reglamento regional.

PUBLICIDAD

Stefano Gatto, diplomático comenta sobre las prioridades que impulsará ese bloque político en cooperación en diferentes aspectos en el país durante los próximos cuatro años.

Los diputados tendrán que aprobar antes del 30 de noviembre la iniciativa de ley de Competencia para que el país cumpla con uno de los compromisos entre el Acuerdo de Asociación que firmó Centroamérica con la Unión Europea (UE). El anteproyecto de ley recibió dictamen favorable por la comisión legislativa de Economía.

¿Cuáles son las impresiones del país después los cambios políticos que se dieron?

Me llamaron la atención los movimientos telúricos y fundamentales, ya que conocí al presidente desde que era candidato a la presidencia en 2007 y que pasó a la detención, lo que está pasando es algo significativo y marca un movimiento general en América Latina como en Europa, donde hay una desconexión entre las clases políticas y los ciudadanos. Se debe discutir el proceso de integración y las oportunidades de garantías a futuro. En Centroamérica se ha visto esta rebelión de las clases medias de las personas que ya no se conforman con cualquier cosa que el sistema político les entregue sino que tienen una pretensión legítima para influir sobre la democracia. Lo que pasó en Guatemala refleja una madurez y que da posibilidades para un cambio, por lo que el desafío es que el sistema político recoja esas demandas y las plasme en lo que la ciudadanía reclama, aunque no es fácil. También debe haber una renovación en la clase política con personas nuevas de lo contrario el cambio estará controlado por ls mismas personas tradicionales o partidos, pero son ellos los más reacios al cambio.

¿Qué temas se priorizarán durante su mandato como embajador?

Las acciones de cooperación ya están enmarcadas en el plan 2014-2020, continuaremos trabajando con la política exterior que se basa en la programación financiera en la cual hay tres prioridades para Guatemala que son desnutrición infantil, fortalecimiento del Estado de Derecho y apoyo a la competitividad económica. En el tema de fortalecimiento del Estado se lanzará un proyecto en diferentes municipios del sur sobre la seguridad ciudadana, continuará el apoyo a la CICIG, como también a la petición que hizo el actual gobierno que es sobre elaborar un censo de la función pública para que haya más claridad sobre las plazas públicas, que se desarrollará con apoyo del Banco Mundial, la ayuda total que dará la UE es de aproximadamente US$200 millones.

PUBLICIDAD

¿En qué consiste el trabajo que realizarán en los municipios mencionados?

Se tienen programados planes de seguridad para crear entidades sinergias para facilitar la prevención del delito y violencia, donde la cooperación fortalezca las políticas por medio de diálogos locales y no se creen entidades paralelas o vicios donde no hay continuidad.

¿Cómo observa el planteamiento para la reforma constitucional en el sector de justicia?

Apoyamos la reforma judicial, pero no es vocación de un representante diplomático de entrar en los contenidos o expresar valoraciones sobre hasta qué punto una reforma constitucional es buena o mala, tengo entendido que el sentir de los guatemaltecos tiene una sensación de que se necesita una reforma al sector de justicia y mejorarlo.

¿Cómo impulsarán la competitividad económica?

Se propone es ayudar a las pequeñas y medianas empresas aprovechen el Acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2013 y donde Guatemala ha aumentado sus exportaciones.

¿Considera necesaria aprobar una ley de Competencia?

Guatemala es el único país de Centroamérica sin una ley de esa índole y lo cual es un problema para los ciudadanos, en Europa tenemos una tradición de leyes de competencia por medo de las mismas se ha concebido mejorar el funcionamiento del mercado en interés de los consumidores, es decir que la ley regula los abusos de una posición dominante de la economía. El hecho de tener cuasimonopolios no es ilegal, pero en términos generales es bueno que existan autoridades que con mente por el bien de los consumidores investigue a las empresas que controlan ciertos mercados donde hay adquisiciones de empresas no se limite la competencia. El principal ganador será el consumidor para que tenga acceso a productos más baratos y de mejor calidad, este país tiene una economía desarrollada y no tiene sentido que se haya quedado sola.