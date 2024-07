Juez vincula a 53 de los 57 implicados en “Cooptación”

0 of 15 Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

La nómina de implicados: Cohecho pasivo y lavado de dinero 1. Otto Pérez Molina 2. Ingrid Roxana Baldetti 3. Hector Mauricio López Bonilla: Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero. 4. Gustavo Adolfo Martínez Luna: Cohecho pasivo Financiamiento electoral ilícito 5. Jack Irving Cohen 6. Denis Benjamín González 7. Flavio Montenegro Castillo 8. Boris Orlando Navas Aguilar 9. Max Roberto Burgos Faillace 10. Deni Leonel Linares Juárez 11. Boris Linares 12. Ana Graciela López Gálvez 13. Juan Ortiz Álvarez 14. Julio Alejandro Quinto Tobar 15. Rudy Geovani Navas 16. Álvaro Mayorga Girón 17. Alberto Rafael de León Escobar 18. Eduardo Cristian Kestler Morán 19. Gustavo Alejos Cámbara 20. Edna Maribel Berganza Colindres Cohecho activo 21. Karl Cristian Kaeller 22. Julio René Barrios 23. Denis Leonardo Lam 24. Byron Barrera Menéndez 25. Héctor Solano Morales 26. Abner Antonio Rodríguez Vásquez 27. Juan Carlos Salguero Barrientos 28. Emilia Guadalupe Ayuso de León: Asociación ilícita y cohecho activo. 29. Dani Crowel Mayorga: Asociación ilícita y cohecho activo Asociación ilícita y lavado de dinero 30. Ulises Noé Anzueto Girón 31. Manuel López Ambrosio 32. Juan de Dios Rodríguez López 33. Daniel Pellecer Siliézer 34. Judith Del Rosario Ruiz Lau 35. Daniela Beltranena Campbell 36. Jonathan Hary Chévez 37. Samuel Aceituno Juárez 38. Mario Rodolfo Contreras 39. Francisco Rafael Gutiérrez 40. Daniel Estuardo Calderón Ángel 41. Rafael cetina Gutiérrez 42. Juan Abner Fonseca Galicia: Asociación ilícita 43. Adolfo Peña Pérez: Asociación ilícita 44. Julio César Aldana: Asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo. 45. Edín Raymundo Barrientos: Lavado de dinero 46. Mario Cano: Lavado de dinero 47. Miguel Ángel Martínez: Asociación ilícita Falsedad ideológica 48. Izmenia Beatriz del Val Herrera Asociación ilícita y cohecho pasivo 49. Dwight Pezzarossi 50. Rudy Leonel Gallardo Rosales 51. Oscar Ludwin Osorio Ovalle 52. Alex Sical Girón Martínez 53. Walter de Jesús López Acevedo Falta de mérito 54. Raúl Eduardo Castillo Cohecho activo 55. Luis Fernando Montiel Dávila: Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero. 56. Marvin Estuardo Díaz Sagastume, asociación ilícita y cohecho pasivo. 57. Julián Muñoz Jiménez: asociación ilícita y cohecho pasivo.

PUBLICIDAD

“Mi decisión no se basa en el clamor popular o a presiones internacionales, sino que está basada en derecho”, argumentó Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, cuando resolvió procesar a 53 de los 57 sindicados del caso “Cooptación del Estado de Guatemala”, entre ellos, el expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti.

El juez les agregó los cargos de lavado de dinero y cohecho pasivo a Pérez y Baldetti, quienes renunciaron el año pasado luego que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desbarataran una estructura que cobraba miles de quetzales a los importadores por sobornos en el caso denominado La Línea.

AFP Foto:

“En ningún momento estoy prejuzgando si existe culpabilidad, lo único que hice fue el análisis de los indicios sin tomar en cuenta el testimonio de Juan Carlos Monzón (quien fue hombre de confianza de Baldetti que ahora es colaborador de la Fiscalía)”, explicó el juez.

Gálvez estrenó un micrófono inalámbrico en la Sala de Vistas del Organismo Judicial (OJ) para tener más movilidad al resolver. Hizo referencia que “es el comienzo de la investigación”. Como ejemplo se refirió al caso del abogado Rafael Cetina, el primero que vinculó al caso por lavado de dinero.

AFP Foto:

PUBLICIDAD

Después mencionó el caso del abogado Mario Cano, quien defendió a Baldetti, por el cobro de sus honorarios. “En eso no me voy a meter pero existen indicios por lavado”.

Cuando el juez explicaba los delitos y el nombre de los primeros sindicados tres visitantes usaron sus celulares para grabar unos instantes de la resolución, algo que solo es permitido a los periodistas.

Pérez mencionó que estaba “de acuerdo” con los argumentos del juez y pidió que se unificaran los casos. El exgobernante fue vinculado como cabecilla del caso La Línea y de haber negociado el usufructo oneroso en la Portuaria con la empresa de capital español Transportes de Contenedores Quetzal, S. A. por US$ 30 millones en 2012. “No hay algo nuevo, ya estaba ligado a proceso, no esperaba alguna otra situación. Creo que el juez analizó los indicios y no incluir más delitos”, menciono el general retirado.

AFP Foto:

Entre los procesados figuran los dos exministros de la Defensa, Manuel López y Ulises Anzueto, así como los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y Cultura, Dwight Pezarozzi. Edin Barrientos, exministro de Agricultura lloró junto a su hija Elena al ser vinculado.

El juez declaró falta de mérito para el empresario Raúl Eduardo Castillo, el abogado Luis Montiel, quienes se retiraron sin brindar alguna declaración. Gálvez otorgó libertad al empresario Julián Muñoz Jiménez y el exdiputado del Partido Patriota (PP) Marvin Díaz Sagastume. “Gracias a Dios se aclaró esto y mi inocencia, mi salud está mal”, explicó Muñoz. El exlegislador prefirió no opinar.

AFP Foto:

La Fiscalía y la CICIG solicitaron prisión para los implicados y arresto domiciliario para el empresario farmacéutico Jack Irving Cohen, de 91 años y el banquero Flavio Montenegro, de 67, este último por padecer de esclerosis lateral y disfunción de neuronas.

Monto



Q500 millones se habrían apropiado en cobros de comisiones y financiamiento Pérez y Baldetti.

Implicados

18 están prófugos del caso, explicó la Fiscalía. Entre ellos Alba Lorenzana, de los canales de televisión.

Audiencias

27 Días se ha tomado el juez Miguel Gálvez para desarrollar la audiencia, de primera declaración.

Otto Pérez. Expresidente, general retirado estuvo tranquilo y aceptó el caso

El expresidente Otto Pérez se le notó atento a las palabras del juez Miguel Gálvez en último día que utilizó para su resolución. Previo al comienzo de la audiencia conversó con el exministro de Gobernación Mauricio López. Su abogado solicitó ser representado a las audiencias que hacen falta porque ya está vinculado al caso La Línea y “TCQ” entonces no se iba a reformar la medida de coerción.

“El juez resolvió apegado a derecho. Ahora nos toca esperar el periodo de investigación”.

Roxana Baldetti. Ex vivepresidenta. El fallo no afecta a Baldetti dice su abogado

La ex vicegobernante Roxana Baldetti volvió a cambiar la ropa negra para asistir a la audiencia. Decidió vestir con saco gris y blusa celeste. Como es habitual saludó con “buenos días, jóvenes” al ser trasladada desde la cárcel Santa Teresa, en la zona 18 hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Luego de ser vinculada al caso conversó con su abogado y al salir evitó responder preguntas de los periodistas.

“El fallo no afecta a Baldetti sino que la favorece porque no hubo ampliación de hechos” Gustavo Juárez, defensor

Mauricio López. Exministro de Gobernación. Bonilla tendrá tiempo para preparar defensa.

“Al final de cuentas creo que todo obra para bien”, se refirió el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla durante un receso después de haber sido vinculado al caso por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. El militar retirado está señalado de haber aportado miles de quetzales destinados a lujosos regalos de cumpleaños para Pérez y Baldetti en el proceso “La Cooperacha”.

“Es bien importante tener un tiempo más para que se profundice la investigación para aportar las pruebas de descargo”.

Jonathan Chévez. Asesor financiero. Empresario verificó un lujoso obsequio.

“Soy inversionista y asesor financiero y los servicios que presté fueron como a cualquiera de mis clientes”, mencionó Jonathan Chévez, “el Mago”, al referirse a los “negocios” con Juan Carlos Monzón. El juez lo vinculó por los delitos lavado de dinero y asociación ilícita al empresario que ya estaba vinculado en el caso “TCQ”. Sus abogados argumentaron ya no ser llevados a tribunales y el juez accedió.

“A Juan Carlos Monzón le ofrecía servicios de préstamos desde US$10 mil hasta US$3 millones, mi relación fue comercial”.

Dwight Pezzarossi. Exministro de Cultura. Enfrentará el proceso con “argumentos”.

El exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi explicó que el caso ha sido muy extenso. “Lo que nos resta es respetar los tiempos y enfrentar la situación con los argumentos legales”, mencionó el exgoleador que fue vinculado al caso penal por asociación ilícita y lavado de dinero al negociar la contratación de una empresa de seguridad para brindar vigilancia en el ministerio y aportar una comisión a Juan Carlos Monzón.

“Desde el primer día que escuché mi nombre en una conferencia me entregué y así seguiré enfrentando el proceso”.

Gustavo Martínez. Ex secretario privado. Se deben tomar en cuenta todos los indicios.

Gustavo Martínez, yerno de Pérez Molina, recordó que el juez Miguel Gálvez “no valoró” todos los indicios durante la extensa audiencia de 27 días. Martínez fue procesado por cohecho pasivo aunque también está vinculado al caso que investigó la CICIG el año pasado denominado “Redes” por haber negociado el cobro de comisiones por las reuniones de Pérez, quien le confió el cargo de secretario privado hasta el año pasado.

“El proceso aún comienza y se notó que el juez no ha valorado todos los indicios como los argumentos de la defensa”.

Análisis. “Es el comienzo del proceso”.

Vamos a ver un proceso largo y extenso. En la etapa de preparatoria, en donde está el procedimiento, se pueden dar tres situaciones, la revisión de medidas que se pide por el MP o la defensa. También la reforma del auto de procesamiento, en donde el MP o la defensa puede pedir la modificación de los delitos. También pueden interponerse los amparos, que es un medio en cualquier momento del proceso.

Estamos en la etapa preparatoria, son los indicios que puede presumir la participación de los imputados en un cuadro tipificado como delito.

El proceso es bastante largo, debido a que el sector justicia no está preparado para este tipo de casos.

Los indicios presentados por el Ministerio Público no logran demostrar con certeza que la persona posiblemente pudo participar en una acción de delito y ante eso el juez otorgó falta de mérito a cuatro de los sindicados, dos de ellos ya estaban en prisión y recuperaron si libertad.

Lizandro Acuña – Analista Ipnusac

Análisis. “Juez explicó que se basó en derecho”

Fue una excelente decisión aplicar la doctrina del derecho penal y poner a prueba el trabajo hecho por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) porque con esto hay certeza de los indicios para el comienzo de una investigación.

Llamó la atención que el juez Miguel Gálvez explicó que no tomó en cuenta el testimonio de Juan Carlos Monzón (colaborador de la Fiscalía). Incluso el juez se refirió a que los defensores desde un principio atacaron los argumentos de Monzón y el juez en el último día de su resolución les recordó que analizó los indicios.

El juez explicó que su argumentación que se basó en derecho y al finalizar esta audiencia se conocerá si la Fiscalía apela por haber otorgado libertad inmediata a los cuatro sindicados.

La certeza de que el juez resolvió con independencia es lo que nos debe satisfacer a todos porque se refuerza el estado de derecho y el sector justicia al conocer los casos de corrupción.

Carmen Aída Ibarra – Movimiento Pro Justicia

Detalles

Hoy continuará la argumentación de los abogados de los implicados que argumentan que el juez otorgue la libertad condicionada.

• Petición. El fiscal Julio Barrios solicitó al juez enviar a prisión a todos los procesados con la excepción en el banquero Flavio Montenegro y el empresario Jack Irving Cohen debido a su “mal” estado de salud. “Existe riesgo a la obstaculización de la averiguación de la verdad por eso se solicita enviar a prisión preventiva a los demás implicados debido a que fueron vinculados al caso penal”, mencionó.

• Argumentación. El juez brindó la palabra a los primeros tres defensores para explicar los motivos relacionados a las medidas de coerción. Los defensores de Alberto De León, Julio Quinto y Mario Cano solicitaron que les brinde una medida sustitutiva. “La prisión, señor juez, es la excepción y no la regla. No se estará impidiendo y menos dificultando la investigación que realiza la Fiscalía y la CICIG”, argumentó la defensa de Quinto.

• Asistencia. Hoy el expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti no asistirán a la audiencia así como los sindicados en el caso “TCQ” porque ya están en prisión y la audiencia solo fue para ampliar la acusación de los hechos.