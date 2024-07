“No permitiremos que nadie lucre con una ayuda social”, ministro de Desarrollo Social

0 of 4 Foto: Oliver de Ros Foto: Oliver de Ros Foto: Oliver de Ros

Atención El ministro de Desarrollo explicó que la ayuda por esa institución solo se entregará en el departamento de Guatemala. • Ayuda. A diario se realizan brigadas para los estudios con los cuales esperan que a septiembre más de 14 mil familias reciban la tarjeta de débito para realizar la compra de la bolsa. • Productos. Los beneficiarios podrán comprar leche en polvo, huevos, pasta, frijol, arroz, harina de maíz, azúcar, aceite vegetal, atol fortificado y sal, productos que se calcula que alcancen para 15 días.

José Moreno Cordón, encargado de ese ministerio, señaló que entre las metas que se ha planteado el gobierno de Jimmy Morales está reducir 8.7% la pobreza extrema por medio de la transparencia de los programas sociales con el uso de tarjetas de débito.

Desde la tercera semana de junio el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició la entrega en Chuarrancho de las primeras tarjetas a los beneficiarios de las transferencias condicionadas para evitar la politización o el clientelismo de la ayuda social.

¿Cómo fue el barrido para identificar a los que realmente necesitan la ayuda?

Empezamos de cero, pasamos algunos listados de lo que era la bolsa de alimentos y nos dimos cuenta de que de 21 mil beneficiarios que se pasaron para el Registro Nacional de Personas había más de seis mil 500 personas que no coincidían en el Documento Personal de Identificación, ni con el nombre, lo que era una tercera parte del listado que se elaboró al azar, entonces dijimos borrón y cuenta nueva. Empezamos a hacer los barridos de una manera más científica, llenando el perfil socioeconómico, donde se les toma fotografía al beneficiario y a la vivienda, es importante identificar donde están las personas de escasos recursos. Se inició en Chuarrancho el plan piloto simplificado hace 15 días, donde tuvimos el acompañamiento de la coordinadora residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Valerie Julliand, quien resaltó que desde hace tres años se propuso el proyecto pero no quisieron.

¿Cómo obtienen los nombres de las personas que necesitan la ayuda?

De primero nos abocamos con las autoridades locales, en este caso de San Raymundo, de ahí nos abocamos a las iglesias católica y evangélica, que proponen a personas que lo necesitan. De las autoridades locales solo recibimos nombres y direcciones, por ejemplo en la municipalidad de Chuarrancho tienen mapeado el municipio, y solicitamos acompañamiento para que nos acompañaran al lugar donde había que recoger los datos donde científicamente se diagnostica si la persona es apta para ser incluida en el programa.

¿Cómo hacen la alianza con la empresa de la tarjeta?

Les platicamos a las empresas Visa y Mastercard porque ellos tiene la mayor cantidad de bancos y fueron los que nos dijeron que pueden hacer esto porque lo han hecho en Colombia, República Dominicana y México, entonces nos daban seguridad. Nosotros no pagamos ningún centavo por el POS que les dan a los establecimientos certificados que ayudará a dinamizar la economía de los municipios, porque ya no se está contratando a ningún proveedor, muchos critican el programa porque ya no tienen el negocio.

¿Qué garantía habrá de que los beneficiarios adquirirán los productos de la bolsa alimentaria?

Primero se hace una visita de campo, se buscan las tiendas o las abarroterías a las que se les invita a participar, pero deben llenar tres requisitos que es tener luz eléctrica, una línea fija para el POS y el tercero es que estén afiliados a la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego les explicamos las ventajas y cómo pueden perder la certificación si no venden los productos del programa social.

¿Cuánto tiempo le darán las transferencias a una familia?

Creemos que de año y medio a dos años, porque también tienen corresponsabilidades, además, ayudamos a personas de la tercera edad que no están en ningún otro programa, atendemos a discapacitados que están en extrema pobreza, hay familias con niños con enfermedades raras. Aparte se busca ayudar a las madres solteras entre 18 y 23 años, hemos pensado en las viudas de pilotos de autobuses que estén en extrema pobreza, pero todos tienen que llenar su ficha técnica.

¿Cuál es la meta en reducir la pobreza por parte del Mides?

Entre las metas de transparentar la ayuda social está reducir la pobreza en 8.74% es lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun. No nos vamos a comparar el gobierno del Partido Patriota, el nuestro es totalmente diferente en la forma de actuar y transparentar todo. Estamos a disposición para que nos investiguen, no estamos para enriquecernos sino simplemente para atender a las clases más desposeídas del país, no vamos a permitir que alguien lucre con una ayuda social.

¿Cómo verificarán que los establecimientos no vendan los productos más costosos del mercado?

Con el tiempo los beneficiarios se darán cuenta dónde les abunda la tarjeta. Tenemos un acompañamiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para evitar que se encarezcan los precios de esos productos. Vimos muchos proyectos y el que más nos pareció fue el de República Dominicana, ya que después de 13 años lograron bajar la corrupción en todos sus programas sociales en más de 87%, si se logra en este gobierno que todos los programas los tarjeticemos y tener un dato al día, todos los programas sociales son gratuitos, por lo que invitamos a los ciudadanos a denunciar si hay alguna persona cobrando por los programas.

¿Cuántas transferencias se entregarán al año?

El año pasado fue una vez, lo cual fue catastrófico, pensamos entregar Q250 como mínimo 10 meses y como máximo todo el año, es decir una vez mensual si alcanza el presupuesto, lo cual forma parte del cambio que se desea hacer. Con una bolsa que se le dé al año no tendrá ninguna medición de poder si se logró ayudar a la gente, pero si se les da 10 veces habrá una medición.