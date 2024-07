Taracena: “No quiero caer en el juego mediático”

0 of 4 Foto: Emisoras Unidas Foto: Publinews Foto: Publinews

Después de enterarse sobre la denuncia en su contra por la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, el presidente del Legislativo, Mario Taracena, comentó que tenía conocimiento de que ese tipo de acciones iba a recibir; sin embargo, anunció que no le respondería a su denunciante para “no caer en el juego mediático”.

“No sé con cuántos antejuicios tendré al salir de diputado, era algo que se sabia que iban a venir y es el costo de estar en ese puesto, pero me enfocaré en mi trabajo y lo que tengo que resolver, lo que tenga que resolver en tribunales, asistiré en su momento”, resaltó Taracena.

Asimismo, el legislador no descartó que los sindicatos y diputados estén tratando de atacarlo, ya que “tocó intereses, la bolsa y machucó los cayos de algunos congresistas, que no entienden que no es personal si no que busca salvar la institucionalidad del Congreso”.

Taracena agregó que con las reformas a la Ley de Servicio Civil y cambios que ha tomado en el Legislativo sobre la regulación de personal para los diputados se han ahorrado alrededor de Q30 millones, pues en este periodo todos los legisladores solo tienen tres trabajadores, mientras que por ley él cuenta con cinco asesores como lo permite la ley y los vicepresidentes, cuatro.

“Los empleados que he tenido son los que me ha autorizado el presidente aunque digan lo que digan. Todos sabemos quién es Ana Lucía Alejos”, finalizó.