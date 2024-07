¿Hubo o no discusión entre Cano, Baldetti y Pérez Molina en plena audiencia?

Este viernes, en un nuevo día de audiencia del caso “Cooptación del Estado de Guatemala“, el abogado de Mario Cano, Juan Guevara, expuso los argumentos de descargo a favor de su cliente.

PUBLICIDAD

Pero se presentó un hecho que levantó suspicacias justamente cuando el juez Gálvez dio un receso. Una supuesta discusión entre Mario Cano, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina se pudo evidenciar en ese momento, sobre todo por los ademanes del exdefensor de Baldetti.

Sin embargo, al finalizar la audiencia, Mario Cano fue abordado al momento de salir y dijo que “no fue tanto un reclamo. No a todos les gusta la presentación, pero es parte de mi defensa y lo voy a seguir haciendo”.

Da su versión

Por su parte, el expresidente Otto Pérez Molina también dio su versión con respecto a este supuesto alegato que se suscitó entre dichas personas.

Pérez fue abordado con respecto a este tema y cuando se le cuestionó sobre qué le había Cano dijo: “No, yo no. No recuerdo que dijo, pero no fue nada relacionado con la presentación (de su defensa)”.