Criss Angel le da un golpe bajo a Belinda y pasa una Navidad muy romántica con la mamá de su hijo

Sin duda alguna, el rompimiento de Criss Angel y Belinda fueron uno de los más dramáticos durante este año.

La pareja parecía ser muy feliz, pero después de confirmar su separación iniciaron una polémica pelea con los medios y redes sociales.

Pero ahora parece que el ilusionista se olvidó por completo de la mexicana y pasó la Navidad muy bien acompañado de la mamá de su hijo.

El mago aprovechó sus redes para presumir el gran amor que siente por Shaunyl Benson: “Si tiene amor, salud y felicidad, tiene el mayor regalo de todos. Feliz Navidad a todos!”, escribió junto a la fotografía donde aparece a punto de besar a su ex.

No words… ❤️👸🏻 @shaunylbenson A post shared by Criss Angel (@crissangel) on Dec 25, 2017 at 10:12am PST

Por su parte, Belinda la pasó muy bien al lado de su familia. En su cuenta de Instagram compartió videos del gran árbol de Navidad que había en su casa. Y en sus historias subió videos donde aparece bailando con su papá.

Confesó haber pensado en el suicidio

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Belinda tocó muchos temas de su adolescencia.

Pero una gran revelación que hizo fue que el bullying que sufrió, la depresión y otras cosas que pasaban en ese momento de su infancia la hicieron pensar en el suicidio.

“En algún momento sí he pensado. Cuando era más chiquita: ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas. Que es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser”, señaló.

via GIPHY