Películas de terror que nos hicieron “temblar” en este 2023

Este año se estrenaron varias películas de terror muy interesantes, y aunque no todas son joyas del cine, sin duda son la prueba de que el horror es uno de los mejores géneros. Medios internacionales calificaron algunas como las mejores del 2023.

Según esas publicaciones, algunas de las películas de terror o suspenso más vistas del 2023 fueron:

Leave the World Behind – Netflix

Ethan Hawke, Julia Roberts y Maherhala Ali protagonizan esta película sobre conspiraciones, tecnología, paranoia y el fin del mundo. Roberts y Hawke interpretan a una pareja que viaja con sus hijos a una casa en la playa, que rentaron por un fin de semana, pero ahí son visitados por un hombre y su hija que dicen ser los dueños. Pronto, ellos se dan cuenta que el apagón es solo el principio y que el mundo como lo conocen podría dejar de existir, la puedes disfrutar en Netflix.

Insidious: La puerta roja – HB0 Max

The Red Door es la película 5 de la saga y tiene lugar 10 años después de los eventos de la primera. Dalton es un adolescente y no recuerda todo lo que vivió de niño, pero tiene una serie de sueños y visiones perturbadoras que no lo dejan tranquilo. Eventualmente, Dalton descubre que esos no son sueños y que su vida está en peligro de nuevo, así que debe volver a ese mundo fantasmal para encontrar la manera de cerrar la puerta.

Infinity Pool – HBO Max

Esta película con Mia Goth sigue a James y Em Foster, una pareja que disfruta de unas vacaciones en la playa en una isla ficticia de La Tolqa, pero sus planes se ven interrumpidos cuando un accidente fatal lleva a James a descubrir un grupo secreto con intenciones perversas que se esconde dentro del resort de turismo de lujo, y con esto se sumerge en un caos de violencia y horrores surrealistas.

