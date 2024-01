Jailyne Ojeda y su éxito tras participar en “Ella baila sola”

En el 2020 circularon en las redes sociales unas fotografías de una sensual mujer pintada de La Catrina en un caballo. Las imágenes pronto se hicieron virales.

Publicidad

Jailyne Ojeda tiene gran éxito como influencer y modelo de OnlyFans desde hace algún tiempo.

La joven también ganó más popularidad al ser la modelo del videoclip “Ella baila sola” de Peso Pluma. Tras el éxito del tema, surgieron rumores que ella mantenía una relación sentimental con el famoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

Sin embargo, ella misma desmintió los rumores y aseguró que le pagaron “muy bien” por aparecer en el video. La canción “Ella baila sola” dejó atrás a “Flowers”, de Miley Cirus, “TQG”, de Shakira y Karol G, y “La Bebé (Remix)”, Yng Lvcas y se posicionó como una de las favoritas del 2023.

Tras su éxito, muchas personas se preguntaban quién era la sensual modelo que aparece en el videoclip con un provocativo vestido rojo.

Se trata de Jayline Ojeda quien desde hace algunos años ha cautivado a millones de seguidores en las redes sociales con sus provocativas fotografías y además con su cuenta de OnlyFans.

Éxito desde la catrina

En el 2020 circularon en las redes sociales unas fotografías de una sensual mujer pintada de La Catrina en un caballo. Las imágenes pronto se hicieron virales.

Este increíble “body paint” fue compartido por Ojeda quien sirvió como modelo.

“Qué me lleve la Catrina”, “Adiós mamá ya vino la muerte por mí”, “Así no le temo a los espantos”, “Que se me aparezca la calaca”, “Ya me gustó Halloween”, “Tienes un espacio en tu caballo para ir a pasear”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

Lee también: ►Ex de Pablo Lyle se quita la ropa y posa para su nuevo novio

Mira también:

Publicidad