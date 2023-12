Laura Bozzo desata furia tras ser eliminada de “Gran Hermano VIP”

La presentadora peruana se despidió del reality español expresando su enojo.

Laura Bozzo ha abandonado “Gran Hermano VIP” después de 14 intensas semanas, pero su despedida no fue precisamente amistosa. La conductora expresó su furia y se lanzó en contra del programa español, dejando boquiabiertos a televidentes y compañeros de la casa.

No es la primera vez que Bozzo se aventura en un reality show, pero esta vez sus expectativas no fueron cumplidas y la conductora no dudó en mostrar su descontento. A pesar de haber compartido espacio con los ganadores del programa, la famosa sintió que su esfuerzo y contribución no fueron reconocidos.

En un emotivo momento de su despedida, Bozzo expresó su frustración y decepción con su experiencia en “Gran Hermano VIP“. Lanzó un mensaje desalentador sobre su carrera.

“Yo vine con un sueño y me equivoqué, me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño, donde te van a ver como una loca, uno no puede. Este es un sueño estúpido, olvídense de todo lo que he dicho acá”, comentó Bozzo antes de abandonar la casa.

Además, Laura Bozzo mostró su enojo y rencor hacia la televisora que le brindó la oportunidad de participar en el reality. Aseguró tener una propuesta de otro canal en España y anticipó su posible regreso a la pantalla en enero.

“Realmente la señora ya está loca ya no deberían invitarla”, “Terrible su actitud”, “Una mala perdedora”, “Pues tal vez tiene razón”, “La verdad es que solo la llaman para hacer show”, fueron algunas reacciones.

